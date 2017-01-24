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Глава и фактический владелец чемпионата "Формулы-1" Берни Экклстоун объявил о своем уходе с должности, на которой он находился в течение 40 лет.

Его место занял Чейз Кэри, ставший председателем совета директоров после покупки компании фондом Liberty Media.

Экклстоун рассказал об уходе в одном из своих интервью.

По его словам, теперь он занимает должность почетного президента.

"Я был уволен сегодня, я просто ухожу. Это официально, я больше не руковожу компанией. Эта должность передана Чейзу Кэри. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит", - сказал он.

Напомним, что 86-летний бизнесмен в течение последних 40 лет принимал активное участие в развитии "Формулы-1". Слухи о его возможном отстранении появились во время сделки по покупке чемпионата американским фондом Libery Media за 8 миллиардов долларов.