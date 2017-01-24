В сети появилось первое фото Буша-старшего после госпитализации
В мире | 24 января 2017 года, 09:00
Опубликовано первое фото Джорджа Буша—старшего с момента его госпитализации. На снимке рядом с экс-президентом США — его супруга Барбара.
Как сообщает ABC News со ссылкой на пресс-секретаря семьи, чета Буш благодарит американцев за поддержку и молитвы.
Напомним, на прошлой неделе 92-летнего экс-президента США Джорджа Буша — старшего и его супругу Барбару доставили в больницу Техаса. Сейчас политика уже перевели из отделения интенсивной терапии.
Ранее 41-й президент США выразил сожаление, что они с женой не смогут присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, и в письме рассказал, что если появится в январе на свежем воздухе, то "ляжет в могилу".
Источник: L!FE.ru