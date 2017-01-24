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Опубликовано первое фото Джорджа Буша—старшего с момента его госпитализации. На снимке рядом с экс-президентом США — его супруга Барбара.

Как сообщает ABC News со ссылкой на пресс-секретаря семьи, чета Буш благодарит американцев за поддержку и молитвы.

Напомним, на прошлой неделе 92-летнего экс-президента США Джорджа Буша — старшего и его супругу Барбару доставили в больницу Техаса. Сейчас политика уже перевели из отделения интенсивной терапии.

Ранее 41-й президент США выразил сожаление, что они с женой не смогут присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, и в письме рассказал, что если появится в январе на свежем воздухе, то "ляжет в могилу".