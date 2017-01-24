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Владельцы автомобилей с иностранными регистрационными номерами начали акцию протеста в Киеве против запрета более 10 дней находиться на Украине, сообщает «112 Украина».

Активисты частично заблокировали Одесскую и Бориспольскую трассы в столице страны. На Бориспольском КПП собралось около 35 человек.

По их словам, до обеда их количество должно увеличиться.

«Люди заблокировали две полосы движения, подожгли шины и принесли еще шины, но поджигать их пока не будут. Здесь в основном автомобили с иностранной регистрацией, с номерами литовскими, польскими и номерами Словакии. Ситуация спокойная, порядок обеспечивают несколько патрулей полиции, они не препятствуют акции», — сообщают очевидцы.

Движение по Бориспольской трассе продолжается, но по направлению к центру столицы уже есть пробка. Подобная акция началась и на Одесской трассе в Киеве. Сюда также принесли несколько десятков шин. Митингующие собираются жечь их в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что, по данным опроса, возникновение «Майдана-3» в 2017 году считают возможным 39% опрошенных жителей Украины.