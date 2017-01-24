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Президент США Дональд Трамп официально объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма. Об этом пишет The Washington Post.

Соответствующий указ был подписан Трампом сразу после его инаугурации.

«Я, Дональд Трамп, президент США, в силу полномочий, данных мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, настоящим провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма», — говорится в документе.

Отмечается, что праздник призван укрепить отношения американцев друг с другом, а также с их правительством.

В своей речи во время инаугурации президент Дональд Трамп особенно подчеркивал свой патриотический настрой, обещая вернуть американскому народу власть, которую, по его словам, узурпировала политическая элита.