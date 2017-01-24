В мире |

При переброске американской бронетехники из Германии в Польшу часть танков получила повреждения, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в январе в германский порт Бремерхафен прибыла партия бронетехника, предназначенная для укрепления сил НАТО в странах Восточной Европы. В период с 7 по 14 января техника была перемещена в районы сосредоточения в Польше, штаб бригады также остался в Польше.

Однако в пути из порта Бремерхафен несколько машин повредили после того, как техника врезалась в мосты – они оказались ниже, чем предполагали военные.

Кроме того, отмечается, что военные забыли выключить на время транспортировки электронные системы, поэтому несколько танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами.