Американские военные повредили танки при переброске в Польшу (3)
В мире | 24 января 2017 года, 11:50
При переброске американской бронетехники из Германии в Польшу часть танков получила повреждения, сообщает The Wall Street Journal.
Напомним, в январе в германский порт Бремерхафен прибыла партия бронетехника, предназначенная для укрепления сил НАТО в странах Восточной Европы. В период с 7 по 14 января техника была перемещена в районы сосредоточения в Польше, штаб бригады также остался в Польше.
Однако в пути из порта Бремерхафен несколько машин повредили после того, как техника врезалась в мосты – они оказались ниже, чем предполагали военные.
Кроме того, отмечается, что военные забыли выключить на время транспортировки электронные системы, поэтому несколько танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами.
Источник: ПОЛИТ.РУ
"Броня тонка, и танки ваши скисли!"