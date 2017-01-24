Американские военные повредили танки при переброске в Польшу (3)

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В мире | 24 января 2017 года, 11:50

При переброске американской бронетехники из Германии в Польшу часть танков получила повреждения, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, в январе в германский порт Бремерхафен прибыла партия бронетехника, предназначенная для укрепления сил НАТО в странах Восточной Европы. В период с 7 по 14 января техника была перемещена в районы сосредоточения в Польше, штаб бригады также остался в Польше.

Однако в пути из порта Бремерхафен несколько машин повредили после того, как техника врезалась в мосты – они оказались ниже, чем предполагали военные.

Кроме того, отмечается, что военные забыли выключить на время транспортировки электронные системы, поэтому несколько танков прибыли в Европу с разряженными аккумуляторами.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
леший2 часа назад
БАШНЮ СНЕСЛО!!!----МЫ сжигали мосты за собой----МЫ бежали впереди паровоза---МЫ хватали угли с костров====в дурдоме "Ромашка"---день открытых дверей
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ПЛ1 час назад
Как бы ядерное оружие не повредили а то без западной гейеврожопы останемся. Скучно будет без них, без клоунов.
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Перефразируя известную песню10 минут назад

"Броня тонка, и танки ваши скисли!"
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