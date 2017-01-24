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Британского журналиста Грэма Филлипса выставили со встречи, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Мероприятие проходило в здании британского парламента. Репортаж с места событий журналист опубликовал на своем канале в Youtube.

Это произошло, когда Филлипс вошел в помещение и начал задавать "неудобные" вопросы. Журналист поинтересовался у выступавшего в тот момент члена парламента сэра Джеральда Ховарта, будет ли тот рассказывать собравшимся об артобстрелах Донбасса Украиной и об убийствах мирных жителей.

Гости мероприятия подвергли журналиста обструкции. Под крики "Вон!", "Лжец!" от Филлипса потребовали "убраться отсюда", и охранники сопроводили его к выходу из зала. Короткий ролик с выводом репортера из помещения на своей странице в Twitter опубликовало посольство Украины в Великобритании.