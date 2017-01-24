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Литовский парламентарий Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что российский фильм "Викинг" является пропагандистским, а также представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте сейма.

По мнению депутата, одной из целей создания данной кинокартины является "закрепить историческую и законную принадлежность" Крыма России. Она также называет фильм "политическим проектом".

"Мы не можем закрывать глаза на то, что информационные войны являются официальной стратегией соседней недемократичной страны", — сказала Моркунайте.

Депутат также призвала анализировать материалы российского производства при планах дальнейшего их распространения на территории Литвы, принимая во внимание не только коммерческую выгоду, но и исторические и правовые критерии.

Ранее руководитель проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов заявил, что литовской прессе нужен повод, чтобы начать «антироссийскую возню».