В Литве назвали фильм "Викинг" угрозой национальной безопасности (9)

фото

В мире | 24 января 2017 года, 18:06

Литовский парламентарий Радвила Моркунайте-Микулинене заявила, что российский фильм "Викинг" является пропагандистским, а также представляет угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте сейма.

По мнению депутата, одной из целей создания данной кинокартины является "закрепить историческую и законную принадлежность" Крыма России. Она также называет фильм "политическим проектом".

"Мы не можем закрывать глаза на то, что информационные войны являются официальной стратегией соседней недемократичной страны", — сказала Моркунайте.

Депутат также призвала анализировать материалы российского производства при планах дальнейшего их распространения на территории Литвы, принимая во внимание не только коммерческую выгоду, но и исторические и правовые критерии.

Ранее руководитель проекта BALTNEWS.lt Анатолий Иванов заявил, что литовской прессе нужен повод, чтобы начать «антироссийскую возню».

Источник: Газета.ru
Комментарии 9
Таня Попова1 час назад
Какой БРЕД!Мадам Радвила,вы можете что угодно делать со своими глазами,но Откройте Уши-вам четко сказали "ВОПРОС О КРЫМЕ ЗАКРЫТ НАВСЕГДА"...Пспомните КТО это сказал...Больше тут нечего "мудрствовать"...
1
Ответить
442 часа назад
тяф тяф .......Обамки уже нет.Нетууууу !!!!!
Ответить
хи-хи 1 час назад
Это вам не"героические походы крестоносцев" Это реальная история, и хороший красочный фильм.
Ответить