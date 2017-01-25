СМИ: Трамп может ввести запрет на въезд беженцев с Ближнего Востока (1)

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В мире | 25 января 2017 года, 09:10

Президент США Дональд Трамп собирается вести временный запрет на въезд большинства беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных помощников конгрессменов и иммиграционных экспертов.

По их данным, указ, ужесточающий въезд в США для беженцев, будет подписан президентом уже сегодня.

Предполагается, что в визах будет отказано жителям Сирии, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана, Судана и Йемена.

Запрет на въезд, по словам источников агентства, будет действовать в течение нескольких месяцев.

В США смогут попасть только те беженцы, которые на родине подвергаются преследованию из-за своей религии.

Предшественник Трампа на посту президента Барак Обама, напротив, собирался увеличить число принимаемых беженцев на 30%. В 2017 году в США должны были въехать 110 тысяч беженцев, большинство из них из Сирии.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 1
Alex20 минут назад
Америке вряд ли стоит бояться хоть 100.000 ,хоть миллион арабов.Так ,как они ведут себя "в гостях" у немцев ,в США не получится ,засунут в Гуантанамо быстро,если не пристрелят .Странный список стран у Трампа - как раз те ,где Пентагон насаждал "правильный" западный образ жизни.
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