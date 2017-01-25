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Спасатели извлекли из накрытого лавиной отеля Rigopiano в Италии тела еще нескольких погибших. Теперь подтвержденное число жертв стихийного бедствия - 23, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Еще во вторник вечером сообщалось о 18 погибших, а пропавшими без вести числились 11. Однако за ночь спасатели нашли тела еще трех, а в среду утром - еще двух постояльцев отеля.

Спасательные работы продолжаются несмотря на то, что в тех же горах 24 января разбился вертолет спасателей. Погибли все шесть человек, находившиеся на борту. Причины крушения пока не называются.

Известно, что вертолет не участвовал в операции по поиску выживших в отеле Rigopiano. Вместо этого он должен был забрать со склона лыжника, получившего травму и вызвавшего спасателей. Перед крушением экипаж успел подать аварийный сигнал.

Лавина накрыла трехэтажный отель Rigopiano в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо вечером 18 января. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии.

Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

Тем не менее, они сумели найти под завалами нескольких выживших людей и трех собак.