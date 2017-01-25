Путин спел под гитару со студентами МГУ
В мире | 25 января 2017 года, 15:36
Когда учащиеся завели песню, выяснилось, что не все знают слова. Сначала глава государства напомнил собравшимся строчку, а затем присоединился к хору.
Во время встречи Путин также получил в подарок от студентов черный пояс мастера спорта по дзюдо и приглашение провести мастер-классы в секции восточных единоборств.
«Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе, и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами», — ответил президент.
Источник: Lenta.ru