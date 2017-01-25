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Live-трансляция программы PBS NewsHour в Twitter во время церемонии вступления в должность 45-го президента США собрала 6,824 млн человек, что стало рекордом для этой социальной сети. Об этом сообщает Variety.

Пик просмотра трансляции пришелся на присягу Трампа — ее наблюдали 377 тыс. человек одновременно. До этого самой просматриваемой трансляцией в Twitter были президентские выборы в США 2016 года, которые показывал BuzzFeed. Тогда видео посмотрели 6,8 млн человек.

Ранее стало известно, что хакер предупредил Трампа о высокой уязвимости его твиттера.