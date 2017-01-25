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Президент США Дональд Трамп анонсировал большие изменения, которые коснутся вопросов внутренней политики и безопасности. В частности, глава государства заверил сограждан в том, что новая администрация Белого дома не откажется от планов по строительству стены на границе с Мексикой, а первое совещание по этому вопросу пройдет уже 25 января.

Как отмечает The Washington Post, эта мера представляет собой первую попытку Трампа реализовать предвыборные обещания в сфере незаконной миграции. Ранее он заявлял, что незаконная иммиграция выходит из-под контроля и угрожает безопасности населения и страны в целом.

При этом издание обращает внимание на то, что вопросы миграции являются одними из главных тем в Белом доме на этой неделе. В это же время судьба программы по защите от депортации, которая появилась во время президентства уже бывшего главы государства Барака Обамы, пока неизвестна, подчеркивают журналисты.

Обещание отделиться от Мексики стеной появилось во время избирательной кампании

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступал за возведение барьера на границе с Мексикой, который, по его мнению, остановит поток нелегалов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивал, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение стены мексиканское правительство. Он намеревался депортировать из США до трех миллионов нелегальных мигрантов, а также ужесточить наказание для нарушителей миграционного законодательства.

В начале января Трамп отказался от одного из важных пунктов в намеченном им строительстве стены-преграды на пути незаконной иммиграции из Мексики в США: он не будет добиваться полного финанcирования со стороны соседнего государства.

Сообщалось, что средства на проект будут предоставлены американским бюджетом. Для этого президент обратится с запросом в Конгресс. Это может стать возможным благодаря законопроекту, принятому в 2006 году при администрации Джорджа Буша, который разрешает строительство "физического барьера" длиной более 1,1 тысячи километров на южной границе. Среди проголосовавших за этот законопроект были также ныне уходящий президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

Одним из первых решений Трампа станут ограничения для беженцев из Ближнего Востока

Ранее стало известно, что 25 января президент США подпишет указы, ограничивающие въезд в Соединенные Штаты граждан ряда стран Ближнего Востока и Африки. Указы затронут беженцев, а также некоторых лиц, которые уже получили американские визы.

О предстоящем подписании указов журналистам сообщили несколько источников в Конгрессе, а также эксперты по иммиграции, знакомые с ситуацией. Все они пожелали остаться анонимными. По их данным, указы Трампа, скорее всего, предполагают ограничение на въезд в США беженцев и некоторых обладателей виз из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно делал жесткие заявления по поводу мусульман. Так, в декабре 2015 года после стрельбы в Сан-Бернардино он призвал временно ввести "тотальный запрет на въезд мусульман в США". На следующий день после теракта в Орландо Трамп пообещал в случае победы на выборах полностью остановить иммиграцию из тех регионов, откуда исходит террористическая угроза для США, Европы и их союзников.

Жесткую позицию Трамп занимал не только в отношении въезжающих из мусульманских стран, но также и нелегальных иммигрантов, прежде всего из Мексики. СМИ писали ранее об ожидаемом начале переговоров о новых отношениях Мексики и США: в среду в Вашингтон приезжают министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.