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Британское правительство должно ввести закон, запрещающий работодателям требовать от женщин соблюдения дискриминационного дресс-кода, говорится в докладе двух парламентских комитетов.

В ходе подготовки отчета депутаты из комитета по петициям и комитета равенства и прав женщин изучили случай Николы Торп, которую в декабре 2015 года отправили с работы домой из-за того, что она появилась в офисе в туфлях на плоской подошве, а не на высоких каблуках.

После этого она организовала петицию за отмену подобных требований, которую подписали 150 тыс человек.

В докладе "Высокие каблуки и рабочий дресс-код" говорится, что принятый в 2010 году Закон о равенстве должен запрещать селективный дресс-код, однако на практике он не применяется для защиты работников обоих полов.

"Правительство заявило, что то, как с Николой Торп поступили на работе, противозаконно, однако это никак не повлияло на то, что она была отослана домой без выплаты заработной платы. Из тех историй, которые мы выслушали от представителей общественности, следует, что подобная история не уникальна," - говорит председатель комитета по петициям и член парламента Хелен Джоунс.

Никола Торп, временно работавшая в лондонском офисе крупной аудиторской компании PwC, была отослана домой, поскольку отказалась последовать правилу нанявшего ее на работу аутсорсингового агентства по трудоустройству Portico носить на работе каблуки высотой от 5 до 10 см.

Торп тогда объяснила, что ей тяжело будет целый день провести в обуви на каблуках. Она уточнила, требует ли компания от мужчин, которые работают на этой смене, тоже носить каблуки.

Когда же два парламентских комитета занялись этим вопросом, они оказались завалены жалобами от женщин, говоривших, что от них требуют соблюдения несправедливого дресс-кода.

Эти условия не ограничивались лишь туфлями на каблуках.

В некоторых случаях, как выяснили депутаты, от женщин требовали перекрасить волосы в светлый цвет, носить откровенные наряды или же постоянно в течение рабочего дня подправлять макияж.

"Возможно, все и началось с каблуков, но в результате, благодаря сотням написавших в комитеты женщин, обнаружился масштаб дискриминации в британских офисах", - сказала Никола Торп.

"Существующая система отдает предпочтение нанимателю и не защищает работника", - добавила она.

Штраф за каблуки

Авторы доклада рекомендуют запустить общественную кампанию, чтобы просвятить работодателей об их обязанностях, а сотрудников - о том, как и куда направлять жалобы.

Однако главное, по их мнению, - эффективно применять существующее законодательство и наделить органы по рассмотрению трудовых споров полномочиями налагать крупные штрафы.

Парламентарии также предлагают, чтобы виновные работодатели выплачивали компенсацию каждому работнику, который пострадал от их дискриминационных правил.

"Закон о равенстве в целом обрисовывает то, что считается дискриминацией. Несмотря на это, дискриминационный дресс-код все еще распространен в некоторых секторах экономики", - говорится в докладе. "Мы призываем правительство пересмотреть эту часть законодательства и попросить парламент изменить ее, если нужно, чтобы сделать ее более эффективной", - отмечается в документе.

Многие женщины, обратившиеся к парламентариям, заявляли, что высокие каблуки влияли на их самочувствие на работе и заставляли чувствовать себя униженными.

Некоторые указали, что им было трудно носить каблуки по медицинским показаниям, таким как:

рассеянный склероз

церебральный паралич

артрит или остеоартроз

искривление позвоночника или другие проблемы с позвоночником и поясницей

плоскостопие, широкая стопа, маленькая стопа

Эксперты из Ортопедического колледжа также отметили, что ношение высоких каблуков зачастую очень болезненно для многих женщин и может вызывать приступы боли в ногах в течение первых 10 минут.

Постоянное ношение такой обуви может негативно сказаться на здоровье, предупреждают эксперты.

Бывший работодатель Николы Торп компания Portico заявила в связи с новым докладом: "Мы полностью поддерживаем рекомендации, отмеченные в докладе, и приветствуем проведение в марте дебатов в парламенте. Когда этот вопрос был поднят в прошлом году, мы тут же внесли изменения в свои правила относительно деловой одежды".

Представитель правительства также отметил, что работодатели не должны применять дискриминационные правила к своим сотрудникам на основании пола, "поскольку это неприемлемо и нарушает закон".

"Дресс-код должен быть разумным и включать схожие требования как к мужчинам, так и к женщинам", - сказал он.