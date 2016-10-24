Школьников в Англии госпитализировали после обнаружения у них кокаина
Инцидент произошел в графстве Дорсет. Полицию вызвали в среднюю школу в городе Пул еще 3 января. Полицейским сообщили, что у учеников есть белый порошок.
Позже выяснилось, что обнаруженное вещество - действительно кокаин. Полиция считает, что дети его не употребляли.
В больнице также заявили, что госпитализированные ученики здоровы. По делу об обнаружении наркотика задержан 32-летний мужчина. Его подозревают в причастности к наркоторговле.
Источник: BBC Russian