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Следственный комитет РФ (СКР) по Кемеровской области передал в суд дело 26-летней жительницы города Прокопьевск, отравившей своего месячного сына грудным молоком. Сообщение об этом в среду, 25 января, размещено на сайте ведомства.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Следствие установило, что обвиняемая выпила около двух литров пива, а затем покормила ребенка грудным молоком и уложила спать.

«Утром мать обнаружила, что сын не подает признаков жизни, вызвала скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть младенца», — говорится в сообщении.

Судмедэкспертиза выяснила, что причиной смерти стало отравление алкоголем. По данному факту было возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В СКР отметили, что погибший был третьим ребенком в семье, которая по ходатайству следователей после случившегося была поставлена на профилактический учет.