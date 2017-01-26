В Италии обнаружены тела двух последних жертв схода лавины на отель
В мире | 26 января 2017 года, 08:22
Спасатели обнаружили под завалами отеля Rigopiano в коммуне Фариндола в центральной части Италии тела двух последних жертв схода лавины, сообщает агентство ANSA.
Таким образом, число погибших достигло 29 человек, а в списке пропавших без вести более не осталось имени ни одного человека.
Местные власти заявили об окончании операции по поиску людей под снежными массами и завалами.
Сход лавины на отель Rigopiano, где находились 40 человек, произошел 18 января. За прошедшую неделю спасателям удалось вытащить из-под завалов 11 выживших, тела 29 погибших, а также трех щенков мареммо-абруцкой овчарки.
Источник: Газета.ru