Министр обороны Франции уснул во время дебатов (1)
В мире | 26 января 2017 года, 08:50
Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан уснул в зале, где проходили дебаты социалистов перед вторым туром праймериз. Об этом сообщил журналист Том Вампуй в своем микроблоге в твиттере.
«Ле Дриан уже спит», — написал Вампуй, а также прикрепил к твиту кадр из прямой трансляции.
Le Drian dort déjà #PrimaireLeDébat pic.twitter.com/I1f9YJgYMX— Thomas Vampouille (@tomvampouille) January 25, 2017
На снимке видно, как сидящий в первом ряду перед выступающими кандидатами в президенты — экс-премьером Мануэлем Вальсом и экс-министром образования Бенуа Амоном — Ле Дриан опустил голову и закрыл глаза, сжав руки на коленях.
Прямую трансляцию дебатов между Вальсом и Амоном вел телеканал France2. Второй тур праймериз должен пройти 29 января.
Источник: Газета.ru
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