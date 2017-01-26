Министр обороны Франции уснул во время дебатов (1)

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В мире | 26 января 2017 года, 08:50

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан уснул в зале, где проходили дебаты социалистов перед вторым туром праймериз. Об этом сообщил журналист Том Вампуй в своем микроблоге в твиттере.

«Ле Дриан уже спит», — написал Вампуй, а также прикрепил к твиту кадр из прямой трансляции.

На снимке видно, как сидящий в первом ряду перед выступающими кандидатами в президенты — экс-премьером Мануэлем Вальсом и экс-министром образования Бенуа Амоном — Ле Дриан опустил голову и закрыл глаза, сжав руки на коленях.

Прямую трансляцию дебатов между Вальсом и Амоном вел телеканал France2. Второй тур праймериз должен пройти 29 января.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
ПЛ32 минуты назад
Хорошо хоть во сне под юбку к бабе не полез.
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