В мире |

Дизайнеры Филипп Старк и Жером Оливе разработали концептуальную модель смартфона будущего — Alo. Об этом в четверг, 26 января, сообщает The Dezeen.

French designers Philippe Starck and Jerome Olivet have proposed a radical concept for the future of smartphones bas…https://t.co/LVQrk6Qt6j