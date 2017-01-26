Последствия Майдана: Киев признан худшим городом мира для туристов (4)

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В мире | 26 января 2017 года, 15:05

Киев возглавил рейтинг городов мира, куда лучше не ехать отдыхать. Об этом пишет британский таблоид The Sun. В Топ-11 туристического портала Destination Tips украинская столица обошла даже подвергающийся атакам террористов Дамаск, столицу Сомали Могадишо, признанную самым опасным городом Африки и гаитянский Порт-о-Пренс, не оправившийся от землетрясения 2010 года.

Авторы рейтинга считают, что после событий на Майдане в 2014 году не стоит посещать Киев из-за мер предосторожности.

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Также в антирейтинг туристического сайта вошли Пхеньян (Северная Корея), в котором «не принято задавать лишних вопросов», мексиканский Суарес, где часто похищают людей, столица Колумбии Богота, в которой долгие годы не прекращается война наркокартелей. Британский Скегнесс портал назвал худшим местом для проведения каникул, бангладешская Дакка признана самым грязным городом мира а в Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), по мнению портала, лучше не ехать из-за ежедневных грабежей и изнасилований.

  1. Киев, Украина

  2. Порт-о-Пренс, Гаити

  3. Дамаск, Сирия

  4. Могадишо, Сомали

  5. Пхеньян, КНДР

  6. Сьюдад-Хуарес,

  7. Мексика Богота,

  8. Колумбия Дакка,

  9. Скегнетт, Великобритания

  10. Бангладеш Порт-Морсби,

  11. Папуа-Новая Гвинея

Комментарии 4
Динго1 час назад
И что характерно : Крыма в этом чёрном списке нет.
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Sedna1 час назад
А чего ж так-то? Гейропа с Американией породили эту новую Украину с отрядами нацистов - так что давайте, вперед!Немцы, французы, англичане, америкосики - чего притихли? Вперед на отдых со своими деньгами и печеньками.
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Патриот 56 минут назад
А такая страна была?! Пи....ец Украине. За три года раздербанили.
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