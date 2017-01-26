В мире |

Киев возглавил рейтинг городов мира, куда лучше не ехать отдыхать. Об этом пишет британский таблоид The Sun. В Топ-11 туристического портала Destination Tips украинская столица обошла даже подвергающийся атакам террористов Дамаск, столицу Сомали Могадишо, признанную самым опасным городом Африки и гаитянский Порт-о-Пренс, не оправившийся от землетрясения 2010 года.

Авторы рейтинга считают, что после событий на Майдане в 2014 году не стоит посещать Киев из-за мер предосторожности.

Также в антирейтинг туристического сайта вошли Пхеньян (Северная Корея), в котором «не принято задавать лишних вопросов», мексиканский Суарес, где часто похищают людей, столица Колумбии Богота, в которой долгие годы не прекращается война наркокартелей. Британский Скегнесс портал назвал худшим местом для проведения каникул, бангладешская Дакка признана самым грязным городом мира а в Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея), по мнению портала, лучше не ехать из-за ежедневных грабежей и изнасилований.