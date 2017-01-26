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Крупное ДТП с участием 30 легковушек и 8 грузовиков произошло на трассе возле города Пётркув-Трыбунальский в Лодзинском воеводстве (центральная Польша). Видео публикует TVN 24.

Вереница разбитых автомобилей растянулась на 500 метров. Одна из машин сгорела. Прибывшим на место пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие автомобили.Травмы получили 20 человек.

По словам спасателей, отсутствие в аварии такого масштаба погибших — настоящее чудо.