СМИ: за время своего правления Ким Чен Ын казнил 340 человек (2)
По словам Тхэ Ён Хо, Ким Чен Ын избавляется от людей, которых считает угрозой, которые просто напугали его. "Это реальность современной Северной Кореи", - говорит бывший дипломат.
Тхэ Ён Хо также добавил, что сначала возлагал большие надежды на молодого лидера КНДР, который получил образование за границей и считался реформатором. Однако надежды чиновника быстро развеялись, когда "высокопоставленных соратников Ким Чен Ына стали казнить просто по его прихоти".
Тхэ Ён Хо работал в посольстве КНДР в Великобритании и бежал в 2016 году вместе с семьей в Южную Корею.
Источник: news.rambler.ru
Вот если бы в Латвии казнили в год хотяб пару ченуш, давно бы уже процветала.
1
Ответить
Приехал бы к нам корейский лидер, поохотиться, развлечься, отдохнуть....
Ответить