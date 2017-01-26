Аналитический центр при Институте стратегии национальной безопасности Южной Кореи заявил, что с декабря 2011 года по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына были казнены 340 человек. Такие данные были приведены в интервью, которое дал CNN бывший дипломат КНДР Тхэ Ён Хо, сообщают Рамблер/новости.

По словам Тхэ Ён Хо, Ким Чен Ын избавляется от людей, которых считает угрозой, которые просто напугали его. "Это реальность современной Северной Кореи", - говорит бывший дипломат.

Тхэ Ён Хо также добавил, что сначала возлагал большие надежды на молодого лидера КНДР, который получил образование за границей и считался реформатором. Однако надежды чиновника быстро развеялись, когда "высокопоставленных соратников Ким Чен Ына стали казнить просто по его прихоти".

Тхэ Ён Хо работал в посольстве КНДР в Великобритании и бежал в 2016 году вместе с семьей в Южную Корею.