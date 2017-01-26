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В Венеции в Большом канале под смех и крики толпы утонул 22-летний беженец из Гамбии. Об этом сообщает The Independent.

Никто не прыгнул на помощь тонущему, однако ему бросили несколько спасательных кругов, которыми мужчина не воспользовался.

«Да он тупой! Хочет смерти», — слышны крики одного из очевидцев.

«Давай плыви домой», — говорит другой.

Спасатели заявили, что не хотят никого обвинять в гибели мужчины, но его можно было бы спасти, если бы кто-то из свидетелей происшествия пришел на помощь.

Местные СМИ сообщили, что погибший прибыл из Африки в 2015 году и получил статус беженца.