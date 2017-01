В мире |

Полиция города Норфолк американского штата Вирджиния разыскивает сбежавшую из зоопарка красную панду по кличке Санни, передает "Би-би-си".

Отмечается, что причиной побега 19-месячной панды могла стать "жажда любви".

"Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное", — рассказал директор зоопарка.

Он пояснил, что красные панды не агрессивны, но, как и с любым диким животным, местным жителям необходимо сохранять осторожность.

Thank you to staff & volunteers who worked diligently today searching for Sunny, our missing Red Panda. Plz call/txt 757-777-7899 w any info pic.twitter.com/WiUDTih79d