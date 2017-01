В мире |

В австралийском Перте на авиашоу разбился самолет на глазах у тысячей зрителей, пилот и пассажир погибли, сообщает The Australian.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе празднования Дня Австралии. Самолет упал в реку Суон.

Другие участники авиашоу и зрители не пострадали.

2 people die in plane crash in front of #AustraliaDay crowd https://t.co/rCx3QU6jCB pic.twitter.com/Gg1Buc3TRM