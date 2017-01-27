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В Госдепартаменте США прошли новые отставки. Свои посты покинули руководители нескольких департаментов по просьбе администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным источника, Белый дом сообщил работникам Госдепа о том, что больше не нуждается в их услугах. Таким образом, отставки прошли по прямому требованию, а не в связи с противоречиями в политических взглядах с новым главой государства.

«Эти люди преданы госсекретарю, президенту и Госдепартаменту. Нет никакой попытки проявить неуважение к президенту, они не увольняются и не бегут из отвращения. Это Белый дом проводит "чистку"», — пояснил источник.

Отставка руководства Госдепа была принята незамедлительно.

Отметим, ранее ушла в отставку помощник главы Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд. О своей отставке заявили также помощники госсекретаря Джойс Барру и Мишель Бонд и заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.