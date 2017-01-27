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После выпуска телепрограммы "Пока все дома", в которой Стас Михайлов продемонстрировал свой роскошный дом, напоминающий замок, интернет взорвался недовольными комментариями.

В соцсетях возмущаются "богатством напоказ" и кадрами, на которых члены семьи Михайлова сидят за огромным мраморным столом, а ведущий Тимур Кизяков облачен в специально выданные ему белоснежные "отельные тапочки".

Поразила всех и лестница, украшенная перилами ручной ковки, ведущая в семейные покои.

Как удалось выяснить Лайфу, дом Михайловых в элитном поселке Agalarov Estate располагается на земельном участке в 46 соток стоимостью примерно в 150 миллионов рублей (более 2 млн 300 тыс. евро), а цена самого особняка, по оценкам экспертов недвижимости, — около 12 миллионов, но уже долларов (более 11 млн 150 тыс. евро).

На территории поселка — отдельный пляж, спортзал, ресторан, гольф-клуб, люксовый отель, теннисный корт и собственный зоопарк.

В разговоре с Life.ru супруга Стаса Инна Михайлова категорично отвергла все обвинения в демонстрации народу семейных богатств, а также сделала неожиданное признание. Супруга любимого артиста многих женщин посетовала, что после покупки дома их семья до сих пор выплачивает кредиты.

"На самом деле все эти комментарии и обвинения в наш адрес смешны! — возмутилась Михайлова. — Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через день. Стас, извините, пашет как вол! А то, что он имеет право жить, как человек, после стольких лет работы, я не считаю зазорным. У нас весь шоу-бизнес живет нормально. И у нас ничего такого нет. Мы все в кредитах, мы зарабатываем. Как люди берут кредиты на жилье и потом оплачивают, так и мы работаем!"

A photo posted by Инна Михайлова (@inamikhaylova) on Dec 29, 2016 at 7:30am PST

Михайлова подчеркнула, что собирается разбираться с каждым, кто намерен очернять ее семью.

"Какое право кто-то имеет обсуждать чьи-то интерьеры и чьё-то жилье, у нас что, Советский Союз? — рассказала Инна. — Может быть, еще расстрелять всех, кто заработал и живёт на эти деньги? Я не смотрю такие комментарии, потому что у меня есть чем заняться. Если они будут продолжать, будем судиться! Мне все равно, но если меня что-то заденет, я буду решать вопрос по-другому".

A photo posted by Инна Михайлова (@inamikhaylova) on Dec 3, 2016 at 3:18am PST