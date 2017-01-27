Источник в Вашингтоне: Трамп готовит приказ об отмене санкций против России (10)

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В мире | 27 января 2017 года, 13:45

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила документ о снятии введенных против России ограничительных мер. Об этом в Twitter написал сотрудник Атлантического совета Фабрис Потье (Fabrice Pothier).

«Источники в Вашингтоне сообщили, что у администрации Трампа готов исполнительный приказ об отмене санкций в отношении России. Президент США поговорит с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель, а затем с [российским коллегой Владимиром] Путиным в субботу», — отметил Потье.

По его словам, если данная информация подтвердится, то это станет «самым большим разочарование за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия для того, чтобы остановить реваншистские шаги России».

Как подчеркнул Потье, важно, чтобы последовала реакция от Конгресса, а также со стороны Европы.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 10
Патриот 1 час назад
Наконец в мире появился второй здравомыслящий человек. Латвийский бардель который сейчас у власти очень скоро поедет к берегам Аляски обустраивать территории США.
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ёклмн2 часа назад
Вот так новость! А что же сейчас будут делать члены ЕС и особенно "полноправные" члены? Неужель сами себя высекут,как унтер-офицерская вдова? Указивки то другие будут.Вроде,как "цирк с конями" начинается
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одноклеточные1 час назад
клуб шестёрок может вешаться.Потрошенко первый.Кто второй????Бедные шафки ......
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