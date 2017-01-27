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Согласно новым опросам, почти 36% респондентов удовлетворены первой рабочей неделей президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

По данным опроса Квиннипэкского университета, почти 44% американцев не одобрили первые шаги Трампа в качестве главы государства. 19% респондентов затруднились дать оценку работе президента.

Среди представителей Демократической партии США лишь 4% опрошенных избирателей-демократов одобряют работу Трампа, в то время как 77% — не одобряет. Затруднились с ответом 19%.

81% избирателей Республиканской партии одобряют первые шаги Трампа на посту президента, не одобряют — 3% и 15% затруднились ответить.

Также издание отмечает, что в целом большинство, 53%, настроены оптимистично в отношении 4-летнего срока президентства Трампа, в то время как 43% настроены пессимистично.

Ранее сообщалось, что почти половина избирателей довольны Меланьей и Иванкой Трамп.