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Сотрудники американского космического агентства NASA неожиданно заявили об угрозе в виде огромного астероида, который может упасть на Землю в феврале 2017 года и вызвать масштабное бедствие в виде цунами.

Ученые считают, что первыми увидят падение космического объекта WF9 жители Великобритании. Примечательно, что астероид был открыт еще в 2016 году, но почему-то только сейчас появились тревожные новости об этой угрозе.

Как передает Nation News по словам генерального директора НП «Центр планетарной защиты» Анатолия Зайцева, как правило, если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию.

Однако, как отметил Зайцев, о WF9 не известно ничего — ни массы, ни траектории. «И если бы он, правда, угрожал, то о нем знали бы не только в NASA. Поэтому пока информация очень сомнительная, чтобы делать какие-то выводы», — подчеркнул ученый.

Некоторые астрономы говорят, что астероид просто сгорит в атмосфере нашей планеты и никому не навредит.

Ранее сообщалось, что если на Землю когда-нибудь упадет огромный астероид, то скорее всего, он рухнет в океан, поскольку 70% планеты покрыты водой. В этом случае никакого цунами не будет, заявили ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США).

Они использовали суперкомпьютер, чтобы смоделировать ситуацию. И как оказалось, астероиды — это точечные источники энергии, а волны, генерируемые такими источниками, довольно быстро уменьшаются. Так что мощного цунами, как это обычно бывает в фильмах-катастрофах, от падения объекта в океан не получится. Реальной проблемой в этом случае станет водный пар.