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Возможность отмены санкций, введенных в отношении России из-за ее роли в украинском кризисе, рассматривается, пишет meduza.io.

Об этом заявила советник президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала FoxNews, отвечая на вопрос о намеченном на 28 января телефонном разговоре между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 27 января несколько американских журналистов сообщили в соцсетях со ссылкой на источники, что администрация Трампа подготовила законопроект о снятии санкций с России.

28 января должен состояться первый после вступления Трампа в должность президента США его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о якобы подготовленном проекте снятия санкций, заявил, что в Кремле не знают, насколько эта информация соответствует действительности.