В Москве скончался первый глава ЛНР Валерий Болотов
В мире | 27 января 2017 года, 18:11
Скончался первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов, сообщил на своей странице в фейсбуке экс-спикер парламента «Новороссии» Олег Царев.
«Умер мой друг, первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов. Мои соболезнования его родным и близким», — написал политик.
В мае 2014 года Болотов был избран главой ЛНР.
В тот же месяц Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на Болотова по обвинению в создании террористической организации.
Болотов ушел в отставку в августе 2014 года из-за ранения.
США и Швейцария включили его в свои санкционные списки.
Источник: Lenta.ru