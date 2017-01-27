В мире |

Скончался первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов, сообщил на своей странице в фейсбуке экс-спикер парламента «Новороссии» Олег Царев.

«Умер мой друг, первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов. Мои соболезнования его родным и близким», — написал политик.

В мае 2014 года Болотов был избран главой ЛНР.

В тот же месяц Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на Болотова по обвинению в создании террористической организации.

Болотов ушел в отставку в августе 2014 года из-за ранения.

США и Швейцария включили его в свои санкционные списки.