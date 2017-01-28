Трамп: говорить о снятии санкций c России пока рано (4)

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В мире | 28 января 2017 года, 09:42

Президент США Дональд Трамп считает, что пока рано говорить о снятии санкций c России. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает The Guardian.

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Трамп не стал называть темы, которые обсудит в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным 28 января, однако подчеркнул, что о снятии санкций говорить пока рано.

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При этом он отметил, что хотел бы хороших отношений со всеми странами, но понимает, что это невозможно. Больше всего он желает хороших отношений с Россией и Китаем.

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В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на санкциях против России до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
леший1 час назад
Трамп, как хороший торгаШ пытается заработать там, где нормальный человек даже и не думает о прибыли----скорее всего предложит Путину бартер----ВЫ типа не дружите более с Ираном, с Китаем, а МЫ типа снимем санкции====Путин его пошлёт по-дальше----вот такая вот "дружба" США и России
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5551 час назад
пока минские соглашения не будут выполнены.
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пустышка.Россия то причём???? Омерзительная страшилка .......
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Агрыс54 минуты назад
Причем мелких шавок из клуба шестерок никто даже спрашивать не будет.
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