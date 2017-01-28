Елизавета II пригласила Трампа в Великобританию (1)

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В мире | 28 января 2017 года, 11:16

Королева Великобритании Елизавета II пригласила на встречу президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

По словам Мэй, Трамп принял приглашение и нанесет визит королеве позднее в этом году.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с Елизаветой II в Великобритании летом 2017 года.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Доживет ли бабуля?4 часа назад
И стоит ли ехать? Ни минуты не сомневаюсь, что этот бардак и митинги в Америке - английских королевских старушечьих высохших ручек дело.
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