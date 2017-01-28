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Голливудская актриса Линдси Лохан посетила Турцию и встретилась с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине. Артистка опубликовала в Instagram совместную фотографию.

«Мечта сбылась: президент Эрдоган и первая леди пригласили меня к себе домой. Их усилия в помощи сирийским беженцам по-настоящему вдохновляют», — написала Лохан.

Во встрече также участвовала семилетняя сирийская девочка Бана аль-Абед, прославившаяся своим блогом в Twitter.

Лохан прибыла в Турцию для того, чтобы посетить лагеря сирийских беженцев в качестве волонтера. Она уже совершала подобную поездку в октябре 2016 года.

В середине января актриса удалила из профиля Istagram все старые фотографии и изменила описание аккаунта на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам», из-за чего многие пользователи социальной сети решили, что она приняла ислам. Сама актриса не делала никаких заявлений на этот счет.

Линдси Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия».