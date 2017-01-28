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Президент Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий прием Соединенными Штатами беженцев из других стран. Указ, по его словам, призван не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

В соответствии с указом для граждан ряда мусульманских стран введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты.

Запрет на въезд в США жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением коснется также и обладателей в США Грин-карты, сообщила представитель министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Джиллиан Кристенсен.

Таким образом, граждане Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали и Судана, у которых есть Грин-карта, выехав за пределы США, не смогут вернуться в страну.

К немедленному исполнению

Как сообщили Би-би-си в Госдепартаменте США, ведомство работает над немедленным введением в действие этого запрета.

Агентство Франс-пресс сообщило, что ряд авиакомпаний от перевозки в США граждан Ирана.

По данным агентства, авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Turkish Airlines попросили туристические агентства не продавать билеты в США иранцам, а также запретить посадку на летящие в США рейсы даже тем гражданам Ирана, у которых есть американская виза.

Из президентского указа также следует, что прием сирийских беженцев в США будет прекращен на неопределенный срок, а программа приема беженцев из других стран будет заморожена на 120 дней.

Эти действия Дональда Трампа вызвали жесткую критику со стороны правозащитных организаций, как в США, так и за их пределами.

Основные положения указа:

Прием беженцев из других стран приостановлен на 120 дней.

Полностью на неопределенное время прекращается программа приема беженцев из Сирии.

90-дневный запрет на въезд в США любого, кто прибывает из одной из семи стран с преимущественно мусульманским населением: Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Запрет на въезд в страну распространяется и на тех граждан Сирии и шести других стран, у кого уже есть "зеленая карта" и кто оказался за пределами США.

Вместо 110 тыс. беженцев, которых, согласно установленным администрацией Обамы лимитам, США должны были принять в 2017 году, устанавливается новое ограничение в 50 тыс. беженцев.

США введут обязательные интервью на получение виз для въезда в страну. Исключения из этого правила могут быть сделаны в индивидуальном порядке.

Приоритетное право на въезд в США будет отдаваться религиозным меньшинствам из других стран. Трамп особенно выделили христиан из Сирии.

Что сказал Трамп?

По словам Дональда Трампа, приостановление программы по приему беженцев необходимо для того, чтобы дать правительственным структурам время на разработку более строгой системы отбора, при которой визы не будут выдаваться людям, представляющим угрозу для безопасности США.

Однако он не уточнил, какие именно меры должны быть приняты для выполнения этих условий.

Сирийцы, подававшие документы на предоставление им убежища в США, и до этого указа подвергались строгим проверкам. Этот процесс сейчас занимает от полутора до двух лет.

Правозащитники говорят, что указ Трампа направлен именно на мусульман из-за их веры, и пообещали довести дело до суда.

Правозащитники утверждают, что ни один из находящихся в США беженцев не был осужден за связанные с терроризмом преступления.

Объявляя о нововведениях, Трамп напомнил всем про теракты 11 сентября 2001 года. Но никто из 19 угонщиков самолетов, разрушивших башни-близнецы в Нью-Йорке, не был гражданином какой-либо из стран, вошедших в запретный список.

Что пока не ясно

Пока не ясно, как этот указ отразится на гражданах других стран, легально проживающих в США и имеющих постоянный вид на жительство.

Правозащитники советуют консультироваться с юристами по иммиграционному праву перед тем, как покидать США.

Не понятно, какой эффект окажет приостановление программы безвизового режима на консульские службы США по всему миру.

Возможно, возрастет срок ожидания американской визы.