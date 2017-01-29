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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку людям, вышедшим на акции протеста против ужесточения иммиграционной политики. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я вместе с людьми, собравшимися сегодня вечером по всей стране для защиты наших ценностей и нашей конституции. Это не то, кем мы являемся», — говорится в записи бывшего кандидата на пост главы государства.

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world." — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 ноября 2016 г.

28 января одна из акций протеста прошла возле аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке. В ней приняли участие около 300 человек. Они держали в руках плакаты с надписями «Мы все иммигранты» и «Беженцы, добро пожаловать».

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что указ об ужесточении иммиграционной политики страны не направлен против мусульман. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что принятые меры показали свою эффективность.

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Как отмечалось, под указ попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм «Коммивояжер» номинирован на «Оскар». Он не сможет приехать на церемонию вручения премии.