Клинтон поддержала протесты против указа Трампа об иммигрантах (2)
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку людям, вышедшим на акции протеста против ужесточения иммиграционной политики. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
«Я вместе с людьми, собравшимися сегодня вечером по всей стране для защиты наших ценностей и нашей конституции. Это не то, кем мы являемся», — говорится в записи бывшего кандидата на пост главы государства.
"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world."— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9 ноября 2016 г.
28 января одна из акций протеста прошла возле аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке. В ней приняли участие около 300 человек. Они держали в руках плакаты с надписями «Мы все иммигранты» и «Беженцы, добро пожаловать».
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что указ об ужесточении иммиграционной политики страны не направлен против мусульман. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что принятые меры показали свою эффективность.
Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Как отмечалось, под указ попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм «Коммивояжер» номинирован на «Оскар». Он не сможет приехать на церемонию вручения премии.
Трамп говорил, что она сядет. А у него от слова до дела недалеко будет.