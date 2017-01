В мире |

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила поддержку людям, вышедшим на акции протеста против ужесточения иммиграционной политики. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Я вместе с людьми, собравшимися сегодня вечером по всей стране для защиты наших ценностей и нашей конституции. Это не то, кем мы являемся», — говорится в записи бывшего кандидата на пост главы государства.

