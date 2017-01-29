"Аморальная свинья": певица Рианна резко раскритиковала Трампа (3)

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В мире | 29 января 2017 года, 12:20

Певица Рианна в своем твиттере назвала президента США «аморальной свиньей» из-за подписания указа об ужесточении иммиграционной политики, в рамках которого гражданам семи мусульманских стран был временно запрещен въезд в страну.

«Отвратительно! Опустошающие новости! Америку разрушают у нас на глазах. Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы сотворить такое!» — написала певица.

На данный момент пост Рианны набрал более 80 тыс. ретвитов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
лешийменьше минуты назад
в паранджу ЕЁ!!!----Мать ЕЁ!---да и всех ЕЁ родственников
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sasменьше минуты назад
Ждем реакции МИДа Латвии (внесут её в чёрный список или нет)!!!
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А по каким признакам она....меньше минуты назад
....причисляет себя к мусульманкам и изображает оскорбленную гордость?
С точки зрения шариата и корана, это бесстыжая полуголая шлюха, которая ловит пиар.
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