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В малайзийских водах пропало судно, на борту которого находился 31 человек, в том числе 28 туристов из Китая. Об этом сообщили в генконсульстве Китая, передает агентство «Синьхуа».

Судно направлялось из города Кота-Кинабалу на остров в штате Шабах. Связь с ним пропала 28 января. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, в которых принимают участие корабли и вертолеты. Область поиска охватывает 400 морских квадратных миль.

Причина исчезновения судна неизвестна, однако в консульстве отметили, что 28 января в районе пропажи были сильные волны.

Генконсульство КНР в Кота-Кинабалу подтвердило, что на борту находились 28 туристов из Китая.