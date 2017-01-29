У берегов Малайзии пропало судно с туристами
В мире | 29 января 2017 года, 10:36
В малайзийских водах пропало судно, на борту которого находился 31 человек, в том числе 28 туристов из Китая. Об этом сообщили в генконсульстве Китая, передает агентство «Синьхуа».
Судно направлялось из города Кота-Кинабалу на остров в штате Шабах. Связь с ним пропала 28 января. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, в которых принимают участие корабли и вертолеты. Область поиска охватывает 400 морских квадратных миль.
Причина исчезновения судна неизвестна, однако в консульстве отметили, что 28 января в районе пропажи были сильные волны.
Генконсульство КНР в Кота-Кинабалу подтвердило, что на борту находились 28 туристов из Китая.
Источник: Газета.ru