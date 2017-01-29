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Самые масштабные лесные пожары в истории Чили привели к гибели 11 человек, сообщила президент страны Мишель Бачелет.

Огонь уничтожил 480 тыс. гектаров леса, хозяйств и построек в семи регионах страны. Борьбой с разбушевавшимся пламенем заняты более 9 тысяч пожарных.

"Мы никогда не видели ничего подобного, никогда в истории страны", - заявила Бачелет, которая на этой неделе объявила о введении чрезвычайного положения.

Пожарам предшествовала неожиданно сильная засуха, которую активисты-экологи связывают с изменением климата. Более 30 человек арестованы по подозрению в поджогах лесов.

Не менее 2 тысяч чилийцев вынужденно переселились в убежища.

Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга, около четырех тысяч жителей которого остались без крова. В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.

Россия прислала пожарный самолет Ил-76, который называют "водяным бомбардировщиком" за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды.

Для борьбы с крупнейшими пожарами из США в среду прибыл крупнейший в мире пожарный самолет, созданный на базе Boeing 747.

С начала недели чилийские спасатели насчитали около 110 крупных очагов возгораний, причем порядка 60 из них на вечер субботы не были локализованы.

Свою помощь в Чили уже направили Мексика, Перу, Аргентина, Франция, Испания и Португалия.