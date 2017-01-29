В мире |

Спасатели обнаружили судно с туристами, пропавшее вблизи побережья Малайзии. Об этом сообщает в воскресенье, 29 января, на своей странице в Twitter агентство «Синьхуа».

По информации генерального консульства КНР, судно затонуло, но на месте крушения обнаружили выживших. Они ожидают помощи.

Ранее сообщалось, что на борту катамарана находился 31 человек, в том числе 28 туристов из Китая. Инцидент произошел приблизительно в 30 километрах к западу от города Кота-Кинабалу. Судно направлялось на остров Менгалум, находящийся в 60 километрах от города.

Владелец катамарана обратился за помощью к властям вечером 28 января после того, как он так и не достиг острова. В спасательной операции задействованы суда Национального агентства по обеспечению судоходства Малайзии, корабли военно-морского флота и вертолеты. Как отмечалось, в день происшествия на море наблюдалось сильное волнение.