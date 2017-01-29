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Премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер, соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по правящей коалиции ХДС/ХСС, выступил за снятие антироссийских санкций в 2017 году и возвращение РФ в «Большую восьмерку». Об этом он заявил в интервью Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 29 января.

«Санкции против России должны быть сняты в этом году. Россия также должна вернуться в G8. Нам нужно отказаться от блокового мышления XX века. Речь идет о совместных ответах на проблемы терроризма, миграции и изменения климата», — сказал Зеехофер.

Баварский премьер отметил, что является противником политики «бряцания оружием».

По его словам, необходимо помнить о разных взглядах на крымский вопрос, но при этом стремиться к «разумным экономическим отношениям».

28 января новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль по итогам встречи в Париже с французским коллегой Жан-Марком Эйро заявил, что единственный путь к снятию санкций Евросоюза, действующих в отношении России, связан с реализацией минских соглашений.

«Германия и Франция имеют однозначную позицию по поводу санкций. Мы хотим добиться выполнения минских соглашений. Это единственный путь к снятию санкций», — указал он.

31 августа прошлого года предшественник Габриэля Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за возвращение России в состав G8.

Он пояснил, что, несмотря на то что конфликты в Сирии и на Украине продолжаются, «Большая восьмерка» заинтересована в присутствии России в группе, куда входят крупнейшие экономики мира.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).