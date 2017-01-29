Пушков: Киев, Рига, Польша и НАТО в ужасе от разговора Путина и Трампа (11)
В мире | 29 января 2017 года, 14:48
Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
«Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО — в ужасе от результатов разговора Путин-Трамп. Готовятся к «трудным временам», — написал он.
Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО - в ужасе от результатов разговора Путин-Трамп. Готовятся к "трудным временам".— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 января 2017 г.
Пушков также отметил, что Трамп оказался более предсказуемым лидером, чем Обама, и дал хорошую основу для диалога своей верностью предвыборным обещаниям.
Ранее в Белом доме заявили, что разговор Трампа и Путина стал важным шагом к улучшению отношений.
Источник: Газета.ru
А если серьёзно,с профессором МГИМО,тягаться необразованным провинциалам - только позориться,лучше - промолчать.
Послушайте таки умного человека и выпей яда!
Спаси так себя от...