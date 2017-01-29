Пушков: Киев, Рига, Польша и НАТО в ужасе от разговора Путина и Трампа (11)

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В мире | 29 января 2017 года, 14:48

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО — в ужасе от результатов разговора Путин-Трамп. Готовятся к «трудным временам», — написал он.

Пушков также отметил, что Трамп оказался более предсказуемым лидером, чем Обама, и дал хорошую основу для диалога своей верностью предвыборным обещаниям.

Ранее в Белом доме заявили, что разговор Трампа и Путина стал важным шагом к улучшению отношений.

Источник: Газета.ru
Комментарии 11
Алисаменьше минуты назад
Не делайте нам нервы,Циля! Закройте уже свой рот, ви не на Привозе.

А если серьёзно,с профессором МГИМО,тягаться необразованным провинциалам - только позориться,лучше - промолчать.
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555меньше минуты назад
тебе до этого сказочника ........просто никогда !!!!!
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андрюХаменьше минуты назад
ЦЪля-шо вы таки говорите бред!
Послушайте таки умного человека и выпей яда!
Спаси так себя от...
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