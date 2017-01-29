Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке (6)

фото

В мире | 29 января 2017 года, 16:44

Один из посетителей китайского зоопарка Нинбо (восточная провинция Чжэцзян) погиб в результате нападения тигра. Как сообщает The Global Times, инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 29 января. Видео произошедшего появилось на YouTube.

По словам очевидцев, мужчина преодолел защитное ограждение и ров с водой и оказался в вольере с хищниками. Это произошло когда сотрудники зоопарка кормили животных. Тигров пытались отогнать при помощи фейерверков.

Как сообщил телеканал CGTN, совершившее нападение животное застрелили.

Похожий случай произошел в сафари-парке в пригороде Пекина летом 2016 года. Тогда тигр напал на посетителей, которые нарушили правила безопасности и вышли из своей машины.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 6
Десант59 минут назад
Из-за дебила убили тигра ...
Ответить
Наверное, нельзя было не пристрелить.1 минуту назад
Он же человеческой крови попробовал. С этой минуты он людей уже не боится. Полностью неуправляем. И теперь люди для него стали потенциальной добычей, - как-то так. А там же и посетители, и сторожа, и обслуживающий персонал. И ветеринары.
Жалко животное. Оно ни в чем не виновато.
Ответить
Ksenija Naumenko15 минут назад
А за что тигра-то застреливать?! Я просто не понимаю.. из-за того, что человек дурак?!
Ответить