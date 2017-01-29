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В США ученице средней школы Patrick Henry High School, относящейся к округу Сан-Диего на юго-западе страны заплатят $1,25 млн за то, что учитель запретил ей выйти в туалет во время урока.

По информации RT, инцидент произошёл еще в феврале 2012 года, когда преподаватель Гонья Вольф заставила 14-летнюю школьницу воспользоваться ведром и справить нужду в помещении для уборки.

Учительница также попросила ее вылить содержимое ведра в находившуюся в классе раковину.

Адвокат ученицы заявил, что его подзащитная "испытала сильный эмоциональный стресс из-за этого унизительного и развратного наказания".

В итоге суд постановил возместить девушке моральный ущерб в размере $1,25 млн, и выплатить $41 тыс. в качестве оплаты медицинских расходов.