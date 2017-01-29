В мире |

Депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область, сообщает портал Baltnews.lt.

Россия утратила право на Калининградскую область после «аннексии» Крыма, поэтому статус анклава следует обсудить на международном уровне, утверждает депутат:

«Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ».

Бальсис предложил внести вопрос принадлежности Калининградской области в повестку дня:

«Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. <…> Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор».

Ранее в Литве решили отгородиться от российского анклава забором.