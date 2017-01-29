В литовском Сейме предложили отнять у России Калининградскую область (70)
Депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область, сообщает портал Baltnews.lt.
Россия утратила право на Калининградскую область после «аннексии» Крыма, поэтому статус анклава следует обсудить на международном уровне, утверждает депутат:
«Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ».
Бальсис предложил внести вопрос принадлежности Калининградской области в повестку дня:
«Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. <…> Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор».
Ранее в Литве решили отгородиться от российского анклава забором.
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аха- чтоб не подрывать эйропейскую икономику санкционными сигаретами и дешёвым российским топливом.Неудачники .......