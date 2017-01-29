В литовском Сейме предложили отнять у России Калининградскую область (70)

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В мире | 29 января 2017 года, 19:34

Депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область, сообщает портал Baltnews.lt.

Россия утратила право на Калининградскую область после «аннексии» Крыма, поэтому статус анклава следует обсудить на международном уровне, утверждает депутат:

«Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ».

Бальсис предложил внести вопрос принадлежности Калининградской области в повестку дня:

«Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. <…> Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор».

Ранее в Литве решили отгородиться от российского анклава забором.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 70
идиотс3 часа назад
от батраки отжигают !!!!! Можт и литувинские земли отдать бывшим хозяевам??? И останется один Каунас.Забирать будешь с Искандерами или ...........без согласен,клоун?
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леший2 часа назад
истерика достигла апогея----три года внушать своему населению, что враг вот-вот нападёт!----и ЧТО???----а воз и ныне там---НЕТ так не пойдёт!----ведь потрачено бабло, ведь обучены "люди" и ДА!!!НАТО обещало помочь, если ЧТО===так вперёд в атаку!!!===это же надо же какой психоз в головах у Прибалтики вот-вот от бешенства кусаться начнут----ну, это лечиться---РАЗ!!! ракетный "укольчик" и собирай гАвно по канавам
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труп3 часа назад
Ранее в Литве решили отгородиться от российского анклава забором.
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аха- чтоб не подрывать эйропейскую икономику санкционными сигаретами и дешёвым российским топливом.Неудачники .......
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