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В Мюнхене в возрасте 106 лет умерла Брунгильда Помзель, секретарь министра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса.

Как сообщает Associated Press, женщина скончалась в пятницу, 27 января, в собственном доме.

Смерть Помзель подтвердил режиссер и продюсер Кристиан Кренес, снявший о ней документальный фильм под названием «Жизнь одной немки», отмечает The Washington Post.

По его словам, женщина скончалась во сне.

В августе 2016 года Помзель впервые рассказала подробности о своей работе на Геббельса.

По словам немки, ей приходилось следить за запасами алкоголя в бункере Гитлера. Спиртные напитки использовались обитателями бомбоубежища для того, чтобы сохранить «нечувствительность». Среди ее задач также было внесение правок в статистику о погибших солдатах, чье число она преуменьшала, и преувеличение количества изнасилований немок советскими солдатами.

Брунгильда Помзель родилась 11 января 1911 года в Берлине. Начав работать у Геббельса в 1942-м, она прослужила его личным секретарем около трех лет.

Министр и его жена Магда отравили своих шестерых детей, прежде чем совершить самоубийство 1 мая 1945 года. В том же году Помзель была арестована, ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Впоследствии более 20 лет проработала на телеканала ARD.

По ее словам, лишь после освобождения она узнала о холокосте и политике Гитлера по отношению к евреям.