Канадские власти назвали атаку на мечеть терактом (1)

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В мире | 30 января 2017 года, 10:10

Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом.

Нападение произошло во время вечерней молитвы, когда в мечети находились порядка 40 человек. Согласно последним данным, погибли шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет, еще восемь получили ранения.

"После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — написал Филипп Куйяр в Twitter.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших.

Представитель полиции Квебека Кристин Куломб рассказала, что силовики задержали двух подозреваемых: один был арестован недалеко от мечети, а второй — в районе острова Орлеан, примерно в 20 километрах от места нападения. При этом СМИ пишут, что в атаке участвовали три человека.

По данным радиостанции Radio Canada, нападавшие были в масках и кричали "Аллах Акбар".

Отмечается, что во время Рамадана в июне 2016 года под двери мечети была подброшена голова свиньи.

Источник: РИА Новости
Комментарии 1
ммм25 минут назад
Верить с "лёту" официальным властям,как минимум глупо!Потом не редко оказывается,что арабы были светлокожими,а "террористы" "превращаются" в агентов спецслужб!А так называемый теракт был необходим для принятия (к примеру!) антиисламких законов.Примеров?Да вся реальная история кишит такими примерами,чего стоят только башни-близнецы!
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