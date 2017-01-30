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Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом.

Нападение произошло во время вечерней молитвы, когда в мечети находились порядка 40 человек. Согласно последним данным, погибли шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет, еще восемь получили ранения.

JUST IN: Video shows police in Quebec City responding to reports of deadly shooting at Mosque. https://t.co/OfIp2Nx1u9 pic.twitter.com/KPeDuZD4V4 — ABC News (@ABC) January 30, 2017

"После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — написал Филипп Куйяр в Twitter.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших.

Представитель полиции Квебека Кристин Куломб рассказала, что силовики задержали двух подозреваемых: один был арестован недалеко от мечети, а второй — в районе острова Орлеан, примерно в 20 километрах от места нападения. При этом СМИ пишут, что в атаке участвовали три человека.

По данным радиостанции Radio Canada, нападавшие были в масках и кричали "Аллах Акбар".

Отмечается, что во время Рамадана в июне 2016 года под двери мечети была подброшена голова свиньи.