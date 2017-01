В мире |

Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом.

Нападение произошло во время вечерней молитвы, когда в мечети находились порядка 40 человек. Согласно последним данным, погибли шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет, еще восемь получили ранения.

JUST IN: Video shows police in Quebec City responding to reports of deadly shooting at Mosque. https://t.co/OfIp2Nx1u9 pic.twitter.com/KPeDuZD4V4