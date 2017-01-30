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Сеть кофеен Starbucks планирует нанять на работу 10 тысяч беженцев в 75 странах, где ведет свой бизнес. Об этом заявил гендиректор компании Говард Шульц, передает РИА Новости.

«Более 65 миллионов граждан в мире признаны беженцами ООН, и мы разрабатываем планы нанять 10 тысяч из них на протяжении пяти лет», — сказал он.

По его словам, прежде всего компания сосредоточится на трудоустройстве беженцев в США. Starbucks сфокусируется на приеме на работу людей, которые работали с американской армией в качестве переводчиков и обслуживающего персонала, уточнил Шульц.

Топ-менеджер также пообещал продолжать развивать бизнес в Мексике, «строя мосты, а не стены».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планируемом строительстве стены на границе с Мексикой для предотвращения проникновения мигрантов. Кроме того, 27 января Трамп подписал документ, временно запрещающий въезд в США всем гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливающий прием беженцев.

Значительная часть населения США выражает недовольство победой Трампа на президентских выборах, обвиняя его, в частности, в расизме и сексизме. Среди тех, кто заявил, что разочарован его победой, был гендиректор Starbucks Говард Шульц. В ходе своей кампании Трамп неоднократно заявлял, что планирует депортировать около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.

Starbucks — крупнейшая в мире сеть кофеен, основанная в 1971 году в США. На начало 2017 года объединяла более 25 тысяч кофеен и магазинов. В первом квартале 2016-2017 финансового года, завершившегося 27 декабря, чистая прибыль компании составила около 752 миллионов долларов.