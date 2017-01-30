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Французская авиакомпания Air France сняла с рейсов в США 15 пассажиров из стран с преимущественно мусульманским населением в связи с новым указом американского президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Представительница авиакомпании рассказала, что перевозчик получил от американской администрации уведомление об ограничениях на въезд в страну 28 января. Она добавила, что у Air France не было другого выбора, кроме как не допустить до полета ряд пассажиров, направляющихся в Соединенные Штаты.

Однако предоставить имена, национальности и другие детали о снятых с рейсов Air France пассажиров представительница отказалась.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates переназначит пилотов и изменит состав экипажа на рейсы в США после недавно принятого запрета на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран.