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Глава сирийской организации «Белые шлемы» Раед Салех, который стал героем номинированной на «Оскар» документальной картины о спасателях-добровольцах, не сможет присутствовать на церемонии вручения кинопремии из-за указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает Deadline.

Запрет на въезд также затронул члена съемочной группы, оператора Халеда Хатиба. Режиссеры картины Орландо фон Айнсидель и Джоэнна Натасегара заявили, что добиваются для Салеха и Хатиба разрешения присутствовать на церемонии.

«Мы неоднократно обещали, что если наш фильм номинируют на "Оскар", то мы привезем на вручение Салеха и Хатиба», — отметили кинематографисты. По их словам, глава «Белых шлемов» ранее уже выступал в Вашингтоне. Член их съемочной группы не раз рисковал своей жизнью, снимая фильм, заявили режиссеры.

27 января Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Он распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Под действие указа попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм «Коммивояжер» номинирован на «Оскар». Он не сможет приехать на церемонию вручения премии.

Лента «Белые шлемы» от Netflix была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» 24 января.

«Белые шлемы» (The White Helmets) — крупная неправительственная организация, действующая на территории Сирии. Ее члены позиционируют себя как добровольческую спасательную группу. Организация выступает против режима президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.